KADIKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENDİLER 4

KADIKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENDİLER 4 (drone görüntüsü)Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN/ Kadıköy'de 12 katlı binanın garajında bir otomobilde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

12.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:01
KADIKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENDİLER 4 (drone görüntüsü)
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN/ Kadıköy'de 12 katlı binanın garajında bir otomobilde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.
Yangın saat 13.45 sıralarında Caddebostan Mahallesi Gökçe Sokaktaki 12 katlı bir binanın kapalı garajında bulunan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çıkan dumanlar bir anda binayı kapladı,bina sakinleri dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
DUMANDAN ETKİLELENLER OLDU
Çıkan yoğun dumandan etkilenerek dışarıya çıkan bina sakinlerine olay yerine çağrılan ambulanslarda ilk müdahaleler yapıldı.Yangın nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı.Yakınlarından bir süre haber alamayan bir kişi gözyaşlarına boğuldu..Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangında garajda bulunan 1 araçta da hasar meydana geldi. Bir bina sakini 'bir anda duman kapladı her yeri,zor çıktık binadan çok korkutuk" dedi.
Yangın drone ile havadan görüntülendi. Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor. KADIKÖY’DE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENDİLER 4

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadıköy, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç’ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis’i istiyor Haber
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Camilerde 12 Haziran’dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek Haber
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Haberler››Güncel››KADIKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENDİLER 4 - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:55: Elinde dinamit patlayan madenciye ambulans helikopterle sevk - Haber 17:55: Maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildi - Haber 17:55: Pakistan'da kısıtlamalar sona erince halk, pazar yerlerine akın etti - Haber 17:54: Sokağa çıkma izni öncesi çocuk parkları dezenfekte edildi - Haber 17:54: TİKA'dan Moğolistan'a gıda ve hijyen malzemesi yardımı - Haber 17:48: "HDP-İYİ Parti görüştü" tartışmalarına AK Parti'den ilk yorum: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler - Haberler 17:11: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor - Spor 16:36: İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı - Haber 16:28: İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti - Haber 12:33: Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler - Haber