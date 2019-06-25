25.06.2019 15:10
Haberler » Güncel » Haber

Kadıköy'de çıkan yangında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi

Kadıköy

KADIKÖY'de 7 katlı binanın 3'ncü katında çıkan yangında hayatını kaybeden Behzat Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri toprağa verildi.

KADIKÖY'de 7 katlı binanın 3'ncü katında  çıkan yangında hayatını kaybeden Behzat Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri toprağa verildi.

Kozyatağı Mahallesi, Bayer Caddesi'nde 7 katlı bir binanın 3. katında pazar günü çıkan yangında  Behzat Barbaros Çehreli (75) ve eşi Ülker Çehreli (74) hayatını kaybetmiş, engelli oğulları yaralı olarak kurtulmuştu. Behzat Barbaros Çehreli, engelli oğlu Bora Çehreli'yi dışarı çıkarttıktan sonra eşi Ülker Çehreli'yi kurtarmak için tekrar daireye girmiş fakat bir daha dışarı çıkamamıştı.

Behzat Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri bugün Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine çok sayıda aile yakını katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı'ğını kazanan Ekrem İmamoğlu da cenaze törenine çelenk gönderdi. Çiftin cenazesi öğleyin kılınan cenaze namazından sonra Topkapı Mezarlığı'na defnedildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Bayer , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:13 AK Parti MYK toplandı
17:12 Kamuda kurumlararası futbol turnuvası başladı
17:12 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan'da
17:11 KARTAL'DA SOKAKTA GENÇ KADINA TACİZDE BULUNAN AFGANİSTAN UYRUKLU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
17:10 Hendek'te 180 çocuğa sünnet kıyafeti
17:10 Emel Sayın'dan Yeşilçam şöleni 29 Haziran'da Açıkhava'da
17:10 "Ruanda Rönesansı" konferansı