Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu

Kadıköy'de bir çöp konteynerinden kadın bacakları çıkması üzerine polis inceleme yapıyor.

KAĞIT TOPLAYICILARI FARK ETTİ

Kadıköy Acıbadem'de bir çöp konteynerinde kağıt toplayıcıları bir kadına ait bacak olduğunu fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. Polis aynı kadına olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: DHA