27 Şubat 2019, 12:00
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Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu

İstanbul Kadıköy'de bir çöp konteynerinde kadın bacakları bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, inceleme başlattı.

Kadıköy'de bir çöp konteynerinden kadın bacakları çıkması üzerine polis inceleme yapıyor.

KAĞIT TOPLAYICILARI FARK ETTİ

Kadıköy Acıbadem'de bir çöp konteynerinde kağıt toplayıcıları bir kadına ait bacak olduğunu fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. Polis aynı kadına olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde incelemesini sürdürüyor.

Kadıköy, Polis, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (32)
AL-LAH RAHMET EYLESİN : Allah ım her türlü yaratıkların şerrinden korusun
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MEVLÜT.: ÇUKUR DİZİ ÇEKİMİ VAR HERAL. hımm MEDET???
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CO HART: NASIL Bİ ÜLKE OLDUK
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SUSKUN MELEK: Ahir zaman geldi eğitim bebek lik te başlar ne diyelim Allah ve ahiret bilinci olmayan her şeyi yapar aslında artık şaşır mi yorum bu tür haberlere yazık çok yazık gerçekten maalesef Allah ıslah eylesin böylelerini demekten başka söyleyecek bir şey yok...
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MAKİNECİİ: yeni Türkiye değil mi burası ashshah
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