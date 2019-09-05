Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kadıköy'de değnekçi operasyonu

Kadıköy'de İSPARK'a ait otoparklarda mesai saati dışında yetkisi olmadığı halde sürücülerden para isteyen 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

05.09.2019 23:17 Kadıköy'de değnekçi operasyonu
Kadıköy'de İSPARK'a ait otoparklarda mesai saati dışında yetkisi olmadığı halde sürücülerden para isteyen 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

İSPARK'a ait otoparklarda mesai saati dışında park eden sürücülerden yetkisi olmamasına rağmen para isteyen değnekçilere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Polis ekipleri bu akşam saatlerinde sivil bir arabayla Kadıköy Funda çıkmazı sokakta araçlarını park etti. 2 kişi araca yanaşarak para istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri şahısları suçüstü yakalayarak polis merkezine götürdü. Operasyona resmi ekipler ve motosikletli yunus polisleri de eşlik etti. - İSTANBUL

Kadıköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:56   Cinayet zanlısı koca Niğde'ye getirildi
02:54   Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı
02:21   Konya'da tartıştığı kocasını keserle vurarak öldürdü
01:50   Konya'da tartıştığı kocasını keserle vurarak öldürdü
01:16   Seyir halindeki otomobil küle döndü
01:10   Alkol muayenesine girmek istemeyen araç sürücüsü: " Ben saygı gören insanlardanım"
01:06   Belçikalı turist kurtarmak için seferber oldular