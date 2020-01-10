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Kadıköy'de denizde ceset bulundu

Kadıköy iskelesinde denizde erkek cesedi bulundu.

10.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:59
iskelesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy iskelesi açıklarında deniz yüzeyi temizleme aracıyla çalışma yapan belediye ekipleri, denizde hareketsiz bir kişi fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, sağlık ve asayiş ekipleri sevk edildi.
Deniz polisi ve sağlık görevlileri tarafından karaya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği ve cesedin 67 yaşındaki Vehbi Albayrak'a ait olduğu belirlendi.
Ceset ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kadıköy'de denizde ceset bulundu

Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA


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