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Kadıköy'de denizde kurtarma operasyonu kamerada

Haber: Cem TURSUN / İstanbul DHA Kadıköy Fenerbahçe açıklarında karaya oturan tekneyi Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri kurtarıldı.

14.10.2019 01:43Kadıköy'de denizde kurtarma operasyonu kamerada

Haber: Cem TURSUN/ İstanbul DHA

Kadıköy Fenerbahçe açıklarında karaya oturan tekneyi Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri kurtarıldı. Kurtarma operasyonu saniye saniye kameralara yansıdı. Fenerbahçe açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ihbarını alan DAK-SAR ekipleri kurtarma botlarıyla olay yerine gitti. Karaya oturan tekneden kazazedeler tahliye edildikten sonra tekne kurtarıldı ve yedeğe alındı. Kurtarma operasyonu saniye saniye DAK-SAR ekibindekilerin kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Dak-Sar ekipleri

-Teknenin kurtarılması

-Teknenin yedeğe alınıp çekilmesi

-Genel ve detaylar



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Kaynak: DHA

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