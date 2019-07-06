06.07.2019 19:34
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KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN KADINI ZABITA KURTARDI

KADIKÖY

İstanbul DHAKadıköy'de iskeleden denize düşen kadını zabıta kurtardı.

İstanbul DHA
Kadıköy'de iskeleden denize düşen kadını zabıta kurtardı.
Saat 16.00 sıralarında Kadıköy iskelesinde meydana gelen olayda, bir kadın henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Kadını Kadıköy İskelesi'nde görevli zabıta Mustafa Gül kurtardı. Denize atlayan zabıta Gül, kadını kıyıya taşıyarak karaya çıkardı. Kurtarılan kadın olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı. O anlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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Toplanan kalabalığın görüntüsü
Kadının kıyıdaki görüntüsü
Zabıta Gül'ün görüntüsü
Detaylar


Kaynak: DHA
İstanbul, Kadıköy, Zabıta, Güncel

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