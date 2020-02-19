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Kadıköy'de direksiyon altına gizlenen uyuşturucu böyle bulundu

KADIKÖY'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi polis tarafından yakalandı.

19.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:38
KADIKÖY'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada ise direksiyonun altına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 'de bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. 4 şubat Salı günü ihbarcı kişi üzerinden satıcı ile irtibata geçen polis ekipleri şüpheli Mehmet A. (28) ile buluştu. şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda ise, direksiyonun altına gizlenmiş ve 9 parça halinde kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadıköy'de direksiyon altına gizlenen uyuşturucu böyle bulundu

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Kadıköy, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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