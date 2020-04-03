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KADIKÖY'DE DİREKSİYON ÇALAN MASKELİ HIRSIZLAR KAMERADA

KADIKÖY'de park halindeki lüks otomobillerin direksiyonlarını, hava yastıklarını, navigasyon, klima panelleri ve radyoların bulunduğu ön konsollarını çaldıkları tespit edilen iki şüpheli yakalandı.

03.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:39
KADIKÖY'de park halindeki lüks otomobillerin direksiyonlarını, hava yastıklarını, navigasyon, klima panelleri ve radyoların bulunduğu ön konsollarını çaldıkları tespit edilen iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin otomobillerden hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 600 bin lira değerinde oto parçası çalan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MASKELİ HIRSIZLAR KAMERALARA YAKALANDI
Kadıköy 'de park halindeki otomobillerden birbiri ardına direksiyon, hava yastığı ve ön konsolların çalındığı şikayetleri üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelediğinde maskeli hırsızların otoparklarda lüks otomobillerin içine pencere camlarını kırarak girdikleri daha sonra hızlı bir şekilde otomobil parçalarını söktüklerini gördü. Görüntülerde şüphelilerin söktükleri direksiyon, hava yastığı gibi parçaları poşetlere koyarak olay yerine geldikleri otomobilin bagajına koyarak kaçtıkları görüldü. Yapılan incelemede Göztepe, Erenköy, Suadiye, Fenerbahçe semtlerinde meydana gelen benzer 6 olayın aynı kişiler tarafından yapıldığı tespit edildi.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri eşkallerini tespit ettiği kişileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Kadıköy'de aynı yöntemi kullanarak bir otomobilin direksiyonunu çaldıktan sonra kaçmaya çalışan iki şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
TUTUKLANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Kazım A.(47) ile Mehmet A.(53)'ın daha öncede otodan hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındıkları belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin çaldıkları otomobil yedek parçalarının değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlana şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. KADIKÖY’DE DİREKSİYON ÇALAN MASKELİ HIRSIZLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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