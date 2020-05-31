KADIKÖY'DE DÖRT AYRI EVDEN HIRSIZLIK YAPAN İKİ KADIN GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber Ali ABLAY İstanbul, DHAKadıköy'de farklı tarihlerde dört evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen Deniz Ç. (26) ve Nurcan G. (19) polis tarafından yakalandı.

31.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:44
Haber Ali ABLAY İstanbul, DHA
Kadıköy'de farklı tarihlerde dört evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen Deniz Ç. (26) ve Nurcan G. (19) polis tarafından yakalandı. Şüpheli kadınlar, hırsızlık yapmak amacıyla binaya giriş çıkış yaparken güvenlik kamera görüntülerine takılmaları nedeniyle tespit edildiler.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri farklı tarihlerde meydana gelen evde hırsızlık olaylarıyla ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleyip yaptıkları araştırmalarla 4 kadından ikisini tespit etti. Şüpheliler Deniz Ç. ve Nurcan G., 29 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Caddebostan Mahallesi'nde polis tarafından yakalandı.
DÖRT AYRI EVDE HIRSIZLIK YAPTIKLARI BELİRLENDİ
Şüphelilerin 2 Haziran 2018 tarihinde 20 adet altın kolye, beş adet altın bileklik, üç adet gümüş tepsi, bir yarım altın ve bir çeyrek altın çalınması, 9 Ağustos 2019 tarihinde 50 bin TL bulunan kasanın çalınması, 13 Mayıs 2020 tarihinde 20 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması, 21 Mayıs 2020 tarihinde de 80 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Deniz Ç.'nin 47 suç kaydı olduğu, Nurcan G.'nin ise 4 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Evden hırsızlık suçundan dün çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Diğer şüphelilerin aranması çalışmaları ise devam ediyor.
GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDILAR
Güvenlik kamera görüntülerinde 2 Haziran 2018 tarihindeki hırsızlık sırasında ikisi türbanlı ve güneş gözlüklü, biri şapkalı ve biri de uzun saçlı dört kadının binaya girdikleri, daha sonra şapkalı ve saçı uzun kadının ellerinde poşetlerle binadan çıktıkları görülüyor. 9 Ağustos 2019'daki kamera görüntülerinde ise biri türbanlı, üç kadının binaya girdikleri, daha sonra da ellerinde bir bavulla dışarı çıktıkları, 13 Mayıs ve 21 Mayıs 2020 tarihlerinde ise korona günlerine de boş durmayan üç kadının binaya girişleri ve çıkışları görülüyor. KADIKÖY’DE DÖRT AYRI EVDEN HIRSIZLIK YAPAN İKİ KADIN GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Kadıköy, Polis, Güncel, Haber

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