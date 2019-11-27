Kadıköy'de engeller sanatla aşılıyor: "damlalar sergisi"

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün bu yıl ikincisini düzenlediği, özel gereksinimli bireylerin fotoğraf, resim, seramik ve el sanatları alanlarında yaptığı eserlerin yer aldığı "Damlalar" adlı karma sergi 29 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi'nde.

Sergide Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin, Kadıköy'de bulunan özel eğitim okullarının ve bağımsız katılımcıların yaptığı seramik, resim ve el sanatlarından oluşan ürünler yer alıyor. ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı), Tomurcuk Vakfı ve Avrasya Şizofreni Derneği'nin de destek verdiği, 29 Kasım Cuma günü saat 14.00'te açılışını yapacak sergi 5 Aralık tarihine kadar Caddebostan Kültür Merkezi'nde görülebilir.