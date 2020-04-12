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KADIKÖY'DE ENGELLİ ARKADAŞINA EKMEK ALDI, ÇİÇEK GÖTÜRDÜ

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününün sabah saatlerinde Kadıköy Rıhtım'da sessizlik hakimdi Kadıköy'de meydanlar yolllar boş kaldı.

12.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:41
KADIKÖY'DE ENGELLİ ARKADAŞINA EKMEK ALDI, ÇİÇEK GÖTÜRDÜ
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününün sabah saatlerinde Kadıköy Rıhtım'da sessizlik hakimdi Kadıköy'de meydanlar yolllar boş kaldı.

Elindeki poşetle rıhtımda yürüyen bir kişi. çiçekçilerden kalan çok sayıda solmuş çiçeğin arasından birkaç çiçek aldı. Engelli arkadaşına ekmek almak için dışarı çıktığını ifade eden vatandaş, "Kendime değil ekmeği ihtiyacı olan engelli bir arkadaşıma almak için çıktım. Çiçeklere, güvercinlere, kuşlara üzülerek baktım. Sosyal mesafemizi de röportaj yaparken koruyalım. Lütfen dışarı çıkmayalım. İşin ciddiyetinde olalım" şeklinde konuştu. O kişi elindeki çiçekler ve ekmeklerle kimsenin olmadığı rıhtımda şarkılar söyleyerek uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ DENETİM YAPIYOR

Kadıköy'de ayrıca trafik polisi ekipleri seyir halindeki araçları durduruyor. Polisler, sürücü ve yolcularda çalıştıkları kurumlara ait kart olup olmadığını soruyor. Bu arada sabah saatlerinde Kadıköy'de boş kalan kaldırımlar ise ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Görüntü dökümü:

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-Kadıköy rıhtımdan görüntüler

-Çiçeklerden görüntüler

-Vatandaşla röportaj

-Trafik polislerinin denetimi

-Dezenfekte çalışması

-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan)

-Kadıköy sokakları

-Boğa heykeli ve polisler

-Polis ekiplerinin yolda kontrol yapması

-Muhabir anonsu (Müge YARIMBATMAN)

-Polis ekipleri ve yollar

-Genel ve detay görüntüler


- Istanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Kadıköy, Sabah, Güncel
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