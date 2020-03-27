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Kadıköy'de esnafın korona virüse karşı pet şişeden maske yaptı

Kadıköy'de esnafın korona virüse karşı pet şişeden maske yaptı Korona virüse karşı esnafın zihni sinir projesi Kadıköy'de onu görenler şaşkına döndü Kadıköy'de bir esnaf, korona virüsünden korunmak için 5 litrelik pet şişeden kendi maskesini üretti.

27.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:48
Kadıköy 'de esnafın korona virüse karşı pet şişeden maske yaptı
Korona virüse karşı esnafın zihni sinir projesi
Kadıköy'de onu görenler şaşkına döndü
İSTANBUL - Kadıköy'de bir esnaf, korona virüsünden korunmak için 5 litrelik pet şişeden kendi maskesini üretti. Pet şişeden maskeyle gezen esnafı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Zihni Sinir projesini tanıtan esnaf pet şişenin ağız kısmındaki kapağa delik açarak nefes aldığını söyledi.
Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından maske satışlarında artış oldu. Kadıköy'de ise bir esnaf pet şişeden kendi maskesini üretti. Pet şişeden maskesiyle esnafı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Esnafı görenler dönüp bir kez daha baktı.
İnsanın zorda kalınca yapamayacağı bir şey yok
Maske bulamadığı böyle ilginç bir çözüm bulduğunu ifade eden Esnaf Ahmet Fahrettin Övünçkaya, " Böyle ilginç bir şey çok sağlıklı, ön kısmında olan deliklerden hava alıyor ve ses geçiriyor rahatça konuşabiliyor gerektiğinde yemekte yiyebiliyor su da içebiliyorum. Boş su şişesini kestim, arka kısmını çıkarttım. Bunu herkes yapabilir baş kısmını lastik ile bağladım. İnsan zorda kalınca yapamayacağı bir şey yok. Kolonyada pahalı olunca evde kolonya da yapabiliyorum. Normal insanların taktığı maskeden daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Kapağını açarak konuşabiliyor, ağız kısmından çatalı tutarak yemekte yiyebiliyorum" diye konuştu. Kadıköy’de esnafın korona virüse karşı pet şişeden maske yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy, 3. Sayfa

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Kadıköy'de esnafın korona virüse karşı pet şişeden maske yaptı

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