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KADIKÖY'DE EVDEKİ HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Üsküdar'da şüphe üzerine durdurarak kimlik kontrolü yapılan küçük yaştaki şüphelinin Kadıköy'de bir evden ziynet eşyası çalınması olayının şüphelisi olduğunu belirlendi.

04.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:11KADIKÖY'DE EVDEKİ HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

'da şüphe üzerine durdurarak kimlik kontrolü yapılan küçük yaştaki şüphelinin 'de bir evden ziynet eşyası çalınması olayının şüphelisi olduğunu belirlendi. Kadıköy'deki o evdeki hırsızlık anları evin içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 18 Kasım saat 19.55 sıralarında Üsküdar, Cumhuriyet Mahallesinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yaşı küçük olan şüpheli N.S.'nin kimlik sorgusunda Kadıköy, Acıbadem Mahallesindeki bir evin kasasından 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasının şüphelilerinden biri olduğu anlaşıldı. N.S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anları ise evin güvenlik kamerasına yansırken, gözcülük yapan bir kişi kapıda bekliyor diğer iki kişinin ise evin içerisinde değerli ziynet eşyalarını aradıkları gözüküyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Evin içerisinde değerli eşya arama anları


- İstanbul

Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

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