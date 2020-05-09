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Kadıköy'de feci kaza: 2 itfaiyeci yaralandı

Kadıköy'de itfaiye erlerinin tatbikatı az kalsın faciayla sonlanıyordu.

Kadıköy'de feci kaza: 2 itfaiyeci yaralandı
09.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:15
Kadıköy'de itfaiye erlerinin tatbikatı az kalsın faciayla sonlanıyordu. İtfaiye aracının merdiveni kırılınca iki itfaiye eri apartmanın çatısına düştü. Yaralanan iki itfaiye erinden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kırılan merdivenin yola düşmesiyle ortalık savaş alanına dönerken, merdivenin üzerine düştüğü bir otomobil hasar aldı. Yaralı itfaiye erleri merdiven aracı ile itfaiyeciler tarafından çatıdan alınarak ambulansa koyuldu. Bir itfaiye eri ise yaralanan meslektaşları için gözyaşı döktü.

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak üzerinde bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonunda itfaiye erlerinin tatbikatı sırasında meydan geldi. İddiaya göre, itfaiye erleri merdiven aracı ile tatbikat yaptıkları sırada merdiven kırıldı. Merdivenin kırılmasıyla iki itfaiye eri istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. Yaralı itfaiye erleri, itfaiyeciler tarafından merdiven yardımıyla çatıdan alınarak olay yerindeki ambulanslara koyuldu. Kırılan merdivenin yol üzerine düşmesiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken, merdivenin üzerine düştüğü bir otomobil hasar aldı. Bir itfaiye eri ise yaralı meslektaşları için olay yerinde gözyaşı döktü. Çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle pencerelerinden olan biteni izledi.

Olaya tanık olan bir iş yerinde çalışan Maşuk Delal, "İçeride çalışıyordum, baktım ses geldi. Deprem oldu sandım. Dışarı çıkınca baktım vinç arabanın üstüne düşmüş. Geri kaçtım. Ben yaralı bir itfaiyeci gördüm" dedi.

Yaralanan itfaiyecilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy, İtfaiye, 3. Sayfa, Haber
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