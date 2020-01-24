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Kadıköy'de feci olay: Binanın şaft boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Kadıköy'de binanın elektrik tesisatında çalışma yapan kişi, şaft boşluğuna düştü.

24.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:38Kadıköy'de feci olay: Binanın şaft boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
'de binanın elektrik tesisatında çalışma yapan kişi, şaft boşluğuna düştü. 2 kat aşağı düşen kişi hayatını kaybetti.

Kadıköy Hakim Kemal Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir binada elektrik tesisatında çalışma yapan Raşit K., dengesini kaybedince şaft boşluğundan aşağı düştü. 2 kat aşağı düşen kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İtfaiye ile sağlık ekipleri, boşluğun dar olması sebebiyle yoğun çaba sarf etti. Polis olay yerinde inceleme başlattı.

Olaya tanık olan Kemal Akkoyun, "Elektrik arızasına gelmiş. Zemin kattan eksi 2'ye düşüyor. 55-60 yaşlarındaymış herhalde. 60 santim şaftın içerisinde. Alan olarak da dar" dedi. - İSTANBUL

Suadiye, Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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