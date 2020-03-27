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KADIKÖY'DE GİYİM KUŞAM TEZGAHLARI KURULMADI, PAZAR ALANI BOŞ KALDI

İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ile gönderdiği genelge ile semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki diğer tüm ürünlerin satışını yasaklamıştı.

27.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:05
İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ile gönderdiği genelge ile semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki diğer tüm ürünlerin satışını yasaklamıştı. Yasak bugün saat 17.00 'den itibaren geçici bir süreliğine başlıyor.
Kadıköy Kozyatağı'nda cuma günleri kurulan sosyete pazarında da söz konusu tezgahlar bugün kurulmadı. Pazarcılar, giyim kuşam tezgahlarının olmaması nedeniyle müşteri sayısının daha da azaldığını belirtiyor. Pazarda sadece meyve sebze tezgahlarının kurulmuş olması büyük boşluklar oluşturdu. Pazar adeta ikiye bölünürken, bir sokak uzunluğunda alan giyim kuşamcıların gelmemesi nedeniyle boş kaldı.
'BİZ BOĞAZ DERDİNDEYİZ ŞU ANDA, GİYİM KUŞAM DERDİNDE DEĞİL
Pazarlarda giyim kuşam tezgahlarının kurulmama kararından birçok müşteri memnun. Dilek Kolcu, 'Bence şu an için en doğru karar. Bizim bile şu anda sebzeye bile çıkmamamız gerekiyorö dedi. Burcu Erdem, 'Daha iyi kurulmasın ki ellenmesin bir şeyler. Ben de oralardan bir şeyler alıyordum ama şu şartlarda gerek yokö diye konuştu. Gülgün Bayraktaroğlu, 'Aman kurulmasın zaten. Alıp da kullanacak halimiz yok. Biz boğaz derdindeyiz şu anda, giyim kuşam derdinde değilö şeklinde konuştu. Dilek Gören ise, 'İyi olduğunu düşünüyorum, hatta bence sokağa çıkma yasağı yapılsın, daha kısa zamanda çözüm bulunur diye düşünüyorum dedi.
'KIYAFETİN OLMADIĞI PAZAR, PAZAR DEĞİL
Pazarcılar ise kurulmayan giyim kuşam tezgahlarının müşteri sayısını azalttığını düşünüyor.
Pazar esnafı Bahri Keleşoğlu, 'Şu şartlarda bence iyi oldu. Koronavirüs olduğu yerde durduğu için. Giyimcilerin elbiseleri her zaman karıştırılıyor, seçilen mal olduğu için' Bu pazarı çok etkiledi, sadece bu pazarı değil, kıyafetin olmadığı pazar, pazar değil dedi.
Esnaf Adem Koçak ise, 'Görüyorsunuz pazar boş, müşteri yok. Kimse çıkmıyor korkudan. diye konuştu.
ÜRÜNLERİ TEK TEK SEÇTİLER
Öte yandan Kozyatağı pazarında, ambalajsız ürünlerin elle seçilmemesi kuralına uyulmadığı görüldü. Bazı tezgahlarda müşterilerin tek tek ürün seçmesi dikkat çekti.
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KADIKÖY’DE GİYİM KUŞAM TEZGAHLARI KURULMADI, PAZAR ALANI BOŞ KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Kadıköy, Güncel

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KADIKÖY'DE GİYİM KUŞAM TEZGAHLARI KURULMADI, PAZAR ALANI BOŞ KALDI

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