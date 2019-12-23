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Kadıköy'de görme engellilere deprem eğitimi verildi

Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK Kadıköy) görme engelli bireylere, deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin eğitim verdi.

23.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:12 Kadıköy'de görme engellilere deprem eğitimi verildi
Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK Kadıköy) görme engelli bireylere, deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin eğitim verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kozyatağı'ndaki Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'nda, Afet ve Çevre Yönetim Sistemleri Araştırma Derneğinin (AÇEYSAD) talebi doğrultusunda gerçekleştirilen eğitimde, önce teorik bilgiler verildi.
Katılımcılar daha sonra deprem deneyim odasında 7,2 büyüklüğündeki İzmit depreminin bir benzerini tecrübe etti, 5 boyutlu sinema odasında 5D sinema teknolojisiyle hazırlanan filmin ses, su ve titreşimden oluşan eğitim bölümünden yararlandı.
Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER) Başkanı Ali Varlık, yaptığı açıklamada, eğitimlerin kendileri için faydalı olduğunu ifade ederek, "6,5, 7,3 büyüklüğünde deprem olsa ilk yardım çantasında neler olması gerektiğini, deprem anında neler yapılması gerektiğini artık öğrendik. olacak gibi hazırlanmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.
Bakırköy'den eğitim için geldiklerini belirten Ayşe Terziören de her insanın özellikle de engellilerin böyle bir eğitim almasını çok istediğini belirtti.
Eğitimin önemine değinen Terziören, "Hem daha çok bilinçleniyoruz hem yanlışlarımızı düzeltiyoruz. Ne yapacağımızı bilsek de insan başına gelmeden bilemiyor. Burada uygulamalı şekilde olması bizim için çok büyük bir avantaj. Mesela panik olmak yerine doğal gazı kapatmak gerektiğini öğrendik. Deprem gerçekten olduğunda ne yapacağımız az çok biliyoruz." ifadesini kullandı.

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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