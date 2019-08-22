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KADIKÖY'DE GÖZALTINA ALINAN 16 EYLEMCİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Kadıköy'de önceki gün izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

22.08.2019 22:22
KADIKÖY'DE GÖZALTINA ALINAN 16 EYLEMCİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Kadıköy'de önceki gün izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kadıköy Süreyya Operası önünde önceki gün Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına kayyum atanmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etmiş, 16 eylemciyi gözaltına almıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirilerek işlemleri yapılan 16 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. 16 şüpheli, izinsiz gösteri ve görevli memura mukavemet suçlaması ile çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KADIKÖY'DE GÖZALTINA ALINAN 16 EYLEMCİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır, Kadıköy, Mardin, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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