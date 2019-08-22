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Kadıköy'de gözaltına alınan 16 eylemci adli kontrolle serbest bırakıldı

KADIKÖY'de önceki gün izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

22.08.2019 23:30 Kadıköy'de gözaltına alınan 16 eylemci adli kontrolle serbest bırakıldı
KADIKÖY'de önceki gün izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kadıköy Süreyya Operası önünde önceki gün Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına kayyum atanmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etmiş, 16 eylemciyi gözaltına almıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirilerek işlemleri yapılan 16 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. 16 şüpheli, izinsiz gösteri ve görevli memura mukavemet suçlaması ile çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul

Diyarbakır, Kadıköy, Mardin, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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