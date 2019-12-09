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KADIKÖY'DE GÖZALTINA ALINAN KADINLAR SERBEST BIRAKILDI

ŞİLİ'deki kadınların gerçekleştirdiği danslı protesto eylemini desteklemek için dün Kadıköy'de eylem yapan kadınlar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

09.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:26KADIKÖY'DE GÖZALTINA ALINAN KADINLAR SERBEST BIRAKILDI

ŞİLİ'deki kadınların gerçekleştirdiği danslı protesto eylemini desteklemek için dün 'de eylem yapan kadınlar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kadıköy'de dün yaptıkları danslı gösteri sırasında, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçu işledikleri gerekçesi ile 7 kişi gözaltına alınmıştı. 6 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken,  yaşı küçük olan erkek çocuğu ise emniyet tarafından serbest bırakıldı.

'KİŞİLERİN GÜVENLİK VE ESENLİĞİ ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL TEHLİKELERİ...'

Savcılık, dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucu kadınları adli kontrol şartı ile mahkemeye sevk etti. İşlenen suçun kamu düzeni, kişilerin güvenlik ve esenliği üzerindeki muhtemel tehlikelerini gerekçe gösteren savcı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarını talep etti. Kadınların sevk edildiği İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'de dosya üzerinden karar verdi. Mahkeme, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gerekçe göstererek kadınlar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmetti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Kadınların haftada bir gün karakolda giderek imza atmalarına karar veren mahkeme, bu adli kontrol kararına uyulmadığı takdirde haklarında tutuklama kararı verileceğini ihtar etti.

Görüntü dökümü:

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-Danslı gösteri

-Dans eden kadınlar

-Şarkı söylemeleri

-Polisin dağılın uyarısı

-Arbede

-Gözaltına alınanlar


- İstanbul

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

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