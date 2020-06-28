KADIKÖY'DE HAYVANSEVERLERDEN BELEDİYEYE TEPKİ

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İstanbul DHAKadıköy'de boş bir alanda bulunan sokak köpeklerinin belediye görevleri tarafından iğneyle bayıltıldıktan sonra götürülmesine çevredeki site sakinleri tepki gösterdi.

28.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:13
Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İstanbul DHA
Kadıköy'de boş bir alanda bulunan sokak köpeklerinin belediye görevleri tarafından iğneyle bayıltıldıktan sonra götürülmesine çevredeki site sakinleri tepki gösterdi. Hayvanseverlerle belediye ekipleri arasında yaşanan gerginlik anlarının görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı. Bunun üzerine çok sayıda kişi Kadıköy Belediyesi'ne tepki gösterdi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanseverlerin bir sitenin arka tarafındaki boş bir alanda besledikleri sokak köpeklerini Kadıköy Belediyesi ekipleri iğneyle bayıltılarak götürmek istedi. Olaya tepki gösteren site sakinleriyle belediye ekipleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Hayvanseverlerin olayı görüntüleyerek sosyal medyada paylaşması üzerine birçok kişi Kadıköy Belediyesi'ne tepki gösterdi.
TÜM HAYVANSEVERİN BU KONUYLA İLGİLİ BİR ARAYA GELMESİ İSTİYORUZ
Hayvansever Burcu Hamdullahpur, Her zaman bizim yanımızda olan her zaman bizimle iletişim halinde olan Kadıköy Belediyesi usulsüzce veteriner hekimi olmadan iğne atılarak iki yaşlı köpeğimizi almış bulunuyor. Hepimiz burada şaşkınız burada köpeklerimizin ısırma vakası yok, hastalıkları yok. Sadece havlama şikayetinden dolayı bir köpeğin toplanması kural dışı bir olay. Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Kuşlar ötüyor, kediler miyavlıyor köpeklerimiz tabii ki de havlayacak bu kadar doğal bir şey yok. Biz bu olaya gayet şaşkınız ve tüm hayvanseverlerin bir araya gelmesini istiyoruz. Havlamadan dolayı köpekler toplanmaya başlandıysa yarın ne olacağını merak ediyoruz dedi.
HAYVANLARA SAYGI DUYMAYAN BİR BELEDİYE BAŞKANI İSTEMİYORUZ
Bir başka hayvansever Ayşegül Uğur ise Biz bu olaydan o kadar çok üzüldük, bu köpeklerin gidişini siz görseydiniz, yüreğiniz kan ağlardı. İki yaşlı köpeğimiz nerdeyse ölecekti. Ölmeleri göze alındı. Biz Kadıköy Belediyesi'nden daha neler bekleyeceğiz. Kadıköy halkı bunu hak etmiyor. Kadıköy hayvanları bunu hak etmiyor. ve biz böyle bir belediye başkanı istemiyoruz diye konuştu. KADIKÖY’DE HAYVANSEVERLERDEN BELEDİYEYE TEPKİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadıköy Belediyesi, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Haber

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