17.07.2019 12:03
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Kadıköy'de hırsızlık operasyonu: 1 kişi yakalandı

Kadıköy

Kadıköy'de 3 şüpheli girdikleri evden elektronik eşya ve para çaldı.

Kadıköy'de 3 şüpheli girdikleri evden elektronik eşya ve para çaldı. Hırsızlardan birinin çaldığı paraların yarısını cebine koyarak arkadaşlarından gizlediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, polisin diğer 2 şahısı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Olay, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesinde geçtiğimiz perşembe günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi bir eve girerek evde bulunan dizüstü bilgisayar, televizyon gibi elektronik eşyaların yanı sıra 8 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde evinin soyulduğunu fark eden ev sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şahısları yakalama çalışma başlattı.

Hırsız, çaldığı paranın yarısını arkadaşlarından gizledi

Hırsızlık olayına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerden birinin evden ayrıldıktan sonra girdikleri evde bulduğu 8 bin TL'nin yarısını cebine koyarak arkadaşlarından gizlediği, diğer 2 şüphelinin de çaldıkları eşyalarla sokakta rahatça dolaştığı görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin şahısları yakalama çalışmaları kapsamında, güvenlik kamerası kayıtlarında çaldığı paraların yarısını arkadaşlarından sakladığı görülen Barış Ü. (28), geçtiğimiz pazartesi günü saat 18.00 sıralarında bir kafede eğlenirken yakalandı. Gözaltına alınan Barış Ü.'nün benzer suçlardan birçok kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin, hırsızlık olayların sorumlularından olduğu belirlenen diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Kadıköy, 3. Sayfa

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