Hırsızlık anı güvenlik kamerası Kadıköy
'de "hırsızlık şüphelilerine" operasyon-İstanbul Kadıköy'de girdikleri evden 2 bin 500 lira çaldıktan sonra çaldıkları parayla marketten alışveriş yapan hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandıİstanbul Kadıköy'de girdikleri evden 2 bin 500 lira çaldıktan sonra çaldıkları parayla marketten alışveriş yapan hırsızlık şüphelisi 2 kadın tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde hırsızlık şüphelisi 3 kadın, bir eve girerek 2 bin 500 lira çaldı. Şüpheliler daha sonra çaldıkları parayla bir markete girip alışveriş yaptı.
Şüphelilerin hırsızlık anları ve çaldıkları parayla marketten alış veriş yapmaları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin önce binaya girmeleri, çaldıkları parayla binadan çıkmaları ve bir markette alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrılmaları görülüyor.
Şüphelilerin girdikleri evin sahibi B.A.'nın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada zanlılardan Ş.G. (24) ve U.T. (21) yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.