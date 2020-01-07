Haberler » Güncel » Kadıköy'de hırsızlık şüphelilerinin ateş açtığı polis yaralandı - Haber

Kadıköy'de hırsızlık şüphelilerinin ateş açtığı polis yaralandı

Kadıköy'de hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon sırasında, polis ekibine ateş açılması sonucu 1 polis memuru yaralandı.

07.01.2020 21:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:29
'de hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon sırasında, polis ekibine ateş açılması sonucu 1 polis memuru yaralandı.
Erenköy Mahallesi Zaim Sokak'ta hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 4 zanlının içinde bulunduğu aracın önünü kesti.
Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüphelilerin polise silahla ateş etmesi sonucu, bir polis memuru hafif yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin çalışması sonucu, şüphelilerden Sinan Y, Erdal B. ve Murat A. yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, silahla ateş ederek kaçan ve isminin Halit Ş. olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
Kadıköy'de hırsızlık şüphelilerinin ateş açtığı polis yaralandı

Kadıköy, Polis, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:28  Yozgat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü - Haber
22:28  Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı "Irak'taki son gelişmeleri" görüştü - Haber
22:24  Ruhani: "AB'nin dünya meseleleriyle ilgili ağır bir sorumluluğu var" - Haber
22:22  Fransa'da "emeklilik reformu"na karşı eylemde 24 kişi gözaltına alındı, 36 kişi yaralandı. - Haber
22:20  TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e para cezası - Haber
21:46  Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Haber
21:25  2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Haber
19:52  Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Haber
19:05  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Haber
18:42  Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Haber
9.01.2020 22:30:37