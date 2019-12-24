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Kadıköy'de ikametgah yangını

Kadıköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

24.12.2019 04:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 04:38 Kadıköy'de ikametgah yangını
'de bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Dumlupınar Mahallesi Gonca Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangının ardından daire kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yangının çıktığı dairede oturduğu belirlenen Özbekistan uyruklunun yangının başlamasının ardından binayı terk ettiği ve bir süre bekledikten sonra da olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.
Polis ekipleri dairede oturan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

İtfaiye, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

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