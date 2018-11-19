Kadıköy'de İki Kadının Düştüğü Beton Tuzağına Bir de Kedi Düştü

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA
Kadıköy'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü. Çevresinden önlem alınmadığı belirtilen kurumamış betona basan 2 kadın, yaklaşık 1 metre çukura gömüldü. Kadınları çevredekiler kurtardı. Kadınların düştüğü yerin son kurbanı ise bir kedi oldu.
Betona batan kediye de çevredekiler kurtardı. Kedi, yıkandıktan sonra sokağa salındı.
Görüntü Dökümü
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-Kedinin görüntüsü
-Yıkanması
Kadıköy
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:00