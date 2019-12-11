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Kadıköy'de iş yeri yangını

Kadıköy'de bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

11.12.2019 06:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 06:06Kadıköy'de iş yeri yangını
'de bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Caferağa Mahallesi Güneşli Bahçe Sokak'taki 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bulunan ve muhasebe bürosu olarak kullanılan dairede yangın çıktı.
Elektrik sobasından çıktığı belirlenen yangını ilk olarak kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan iş yeri sahibi, alevlerin büyümesi üzerine diğer dairelerdeki komşularına da vererek binayı tahliye etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Merdiven yardımıyla alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
Elinden hafif şekilde yaralanan iş yeri sahibi, olay yerindeki ambulansta tedavi edildi.
Olayda başka yaralanan olmazken, yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

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