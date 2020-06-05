Kadıköy'de İstanbul Otobüs AŞ'ye ait otobüsün çarptığı kişi feci şekilde can verdi

Kadıköy'de İstanbul Otobüs AŞ'ye ait otobüsün çarptığı kişi feci şekilde can verdi Kadıköy'de seyir halinde olan İstanbul Otobüs AŞ'ye ait bit otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptı.

05.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:57
Kadıköy'de İstanbul Otobüs AŞ'ye ait otobüsün çarptığı kişi feci şekilde can verdi
İSTANBUL - Kadıköy'de seyir halinde olan İstanbul Otobüs AŞ'ye ait bit otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptı. Vatandaş olay yerinden hayatını kaybederken, otobüs şoförünün olay yerinden gitmesi dikkat çekti. Polis, otobüsü ve şoförünü bulmak için çalışma başlattı.
Olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında yaşandı. Kadıköy - Üsküdar seferini yapan İstanbul Otobüs AŞ'ye ait bir otobüs, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Mustafa Efiloğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş yere yığılırken, otobüs şoförünün ise olay yerinde beklemeden otobüsü ile gittiği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, otobüsün çarptığı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine şeritler çeken polis, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi, olay yerine gelen ambulans ile götürüldü. Polis, otobüsü ve şoförünü bulmak için çalışma başlattı.
Kaza anını gören Alparslan Bayraktar isimli bir vatandaş, "Adam karşıdan geliyordu. Ayağı takıldı, yere düştü. Otobüs de kafasının üzerinden geçti gitti. Otobüs 5 dakika kadar bekledi, sonra gitti" dedi. Kadıköy’de İstanbul Otobüs AŞ’ye ait otobüsün çarptığı kişi feci şekilde can verdi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Son Dakika: Türkiye’de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi
AK Parti ’Davutoğlu ve Babacan’ın partisi seçime giremeyecek’ tartışmalarına noktayı koydu Haber
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Irak’ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi Haber
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
22’lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Haber
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Haberler››3. Sayfa››Kadıköy'de İstanbul Otobüs AŞ'ye ait otobüsün çarptığı kişi feci şekilde can verdi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:03: Nurdağı'nda 6 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Haberler 19:57: Yenice Han turizme kazandırılmayı bekliyor - Haberler 19:54: Dikili'de 1 hektarlık alan yandı - Haberler 19:53: Bayram sabahı kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı - Haberler 19:53: Libya'da Hafter milisleri Beni Velid kentini terk ediyor - Haberler 18:05: Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi 18:05: Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi - Haberler 17:48: Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler 10:28: Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor 10:22: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı