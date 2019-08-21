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Kadıköy'de izinsiz kayyum gösterisi yapanlar, esnafı bıçakladı

İstanbul Kadıköy'de izinsiz gösteri yapan eylemciler bir esnafı bıçakla yaraladı. Polisin müdahale ettiği olaylarda 16 kişi gözaltına alınırken 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

21.08.2019 09:09
Kadıköy'de izinsiz kayyum gösterisi yapanlar, esnafı bıçakladı

İstanbul Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, Bahariye Caddesi üzerindeki Süreyya Operası önünde üç ilin belediyesine kayyum atamasını protesto için izinsiz gösteri yapan gruba polis dağılmaları yönünde anonslarda bulundu.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polisin anonslarına rağmen dağılmayarak direnen göstericilere polis müdahalede bulundu. Polisten kaçarken yolda çöp tenekelerini deviren göstericilere bir esnaf tepki gösterdi.

ESNAFI BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Göstericileri kendilerine tepki gösteren esnafı 3 yerinden bıçaklayarak yaralayıp kayıplara karıştı. Olaylar sırasında 3 güvenlik görevlisi ise çeşitli yerlerinden yaralanırken, olaylara ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri esnafı yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kadıköy'de izinsiz kayyum gösterisi yapanlar, esnafı bıçakladı

Kadıköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (3)
AHMET: bunları bu kadar şımartanlar kahrolsun. esnafı bıçaklayan şerefsizleri devlet bıçaklayacak ki hepsi it olacaklar. burada toplantı yapan her kesin kamera kayıtları var. bunları her kim ise para cezası verilerek hayat boyu kendi köylerinde mecburi iskana tabi tutulsunlar bak istanbulda kaldırımda gezerken yere basıyorlarmı. istanbulu bunlara haram etmek lazım.
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HAKİKAT: Hak aramak uğruna çevrenize zarar verirseniz yaptığınız size birşey getirmez.Sizinkisi hak aramak değil düpedüz şehir eşkiyalığı.Ne oldu etrafa saldırdınız daha çok haklıyken haksız duruma düştünüz.
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GERÇEK HAKİKAT: O adamlar hiç haklı olmadı.
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