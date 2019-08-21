Kadıköy'de izinsiz kayyum gösterisi yapanlar, esnafı bıçakladı

İstanbul Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, Bahariye Caddesi üzerindeki Süreyya Operası önünde üç ilin belediyesine kayyum atamasını protesto için izinsiz gösteri yapan gruba polis dağılmaları yönünde anonslarda bulundu.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polisin anonslarına rağmen dağılmayarak direnen göstericilere polis müdahalede bulundu. Polisten kaçarken yolda çöp tenekelerini deviren göstericilere bir esnaf tepki gösterdi.

ESNAFI BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Göstericileri kendilerine tepki gösteren esnafı 3 yerinden bıçaklayarak yaralayıp kayıplara karıştı. Olaylar sırasında 3 güvenlik görevlisi ise çeşitli yerlerinden yaralanırken, olaylara ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri esnafı yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.