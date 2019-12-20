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Kadıköy'de denetimden kaçan motosikletli gaza bastı, polisi 10 metre sürükledi

İstanbul'da denetim yapan polis ekiplerinden kaçmak isteyen motosiklet sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen polisi 10 metre sürükledi. Motosiklet ehliyeti olmadığı öğrenilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

20.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:14 Kadıköy'de denetimden kaçan motosikletli gaza bastı, polisi 10 metre sürükledi

'de denetim yapan trafik ekipleri şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi. sürücüsü bir anda gaza basınca onu durdurmak isteyen polis memuru yaklaşık 10 metre motosiklette asılı kalarak sürüklendi. Şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı

Olay sabah saatlerinde Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre trafik polisleri cadde üzerinde motosikletlere yönelik denetim yapıyordu. Ekipler şüpheli gördükleri bir motosikletliyi durdurmak istedi.16 LSK 47 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Emre S. tam bu sırada gaza basarak kaçmak istedi.

"ELİM TAKILI KALDI GAZDA"

Bu sırada Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir trafik polisi kaçan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Kaçan motosiklete tutunan polis memuru yaklaşık 10 metre asılı kaldı. Şüpheliyi durdurmayı başaran polis memuru düşerek elinden ve ayağından hafif şekilde yaralandı. Kaçan şüpheli kelepçelenerek etkisiz hale getirilirken olay yerine asayiş ekipleri çağrıldı. Polis otosuna bindirilen şüpheli, "Elim takılı kaldı gazda" diye kendini savundu.

POLİSİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Görgü tanığı Recep Akça, "Polisten kaçıyordu. Polis çevirdi motosikletliyi. Önce bir durdurdu sonra gaza bastı kaçmaya çalıştı. Uzun boylu polisi 5 metreden fazla sürükledi. Arkadan hızlı bir araba gelseydi ikisine de çarpardı" diye konuştu. Motosiklet ehliyeti olmayan şüpheliye polisin dur ihtarına uymamaktan işlem yapıldı.


Motosiklet, Kadıköy, DHA, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

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