KADIKÖY'DE KADIN CİNAYETİ, ÖZBEK EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

KADIKÖY'de Özbekistan uyruklu Nasiba Mamatklova yine Özbekistan uyruklu olan eşi tarafından boğularak öldürüldü.

03.06.2020 18:54 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:58
KADIKÖY'de Özbekistan uyruklu Nasiba Mamatklova yine Özbekistan uyruklu olan eşi tarafından boğularak öldürüldü. Eşini öldüren kişi polis gelene kadar cesedin başında bekledi.
Olay, Kadıköy Erenköy Mahallesi, Toktaş Sokaktaki 6 katlı binanın beşinci katında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre aralarında tartışma çıkan Özbekistan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. T. Mamatklova eşi Nasiba Mamatklova'yı boğarak öldürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli polis ekipleri gelene kadar eşinin cesedinin başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nasiba Mamatklova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan T. Mamatklova Kadıköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine götürüldü. Orada bulunan bir kişi, "Burada Türkmenler yaşıyordu 5 kişi pandemi sürecinden önce. Ama şu an 3 kişilermiş. 2 erkek bir kadın yaşıyorlardı. Kadın evde ölü bulunmuş. Herhalde yanındaki adam da diğer adamı şikayet etmiş. Bir kişiyi gözaltına aldılar. Diğer adamı da karakola götürdüler. Ceset hala içeride." dedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ise sürüyor. KADIKÖY’DE KADIN CİNAYETİ, ÖZBEK EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Özbekistan, Kadıköy, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: UEFA, Trabzonspor’u Avrupa’dan bir yıl men etti Haber
Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Haber
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Haber
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Haber
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Haberler››Güncel››KADIKÖY'DE KADIN CİNAYETİ, ÖZBEK EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:54: CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDAKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 18:54: FLAŞ - Haber 18:53: Güngören'de beş katlı binanın terasının bir kısmı çöktü - Haber 18:50: FLAŞ - Haber 18:49: Çelik: "(Yunanistan'ın Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasına tepkisi) Kimseye meydan okumak için... - Haber 18:18: Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor - Ekonomi 17:23: Doktor, babasının mezarı başında intihar etti - Haber 17:18: Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti - Haber 14:58: Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu - Haberler 10:42: Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi - Haberler