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Kadıköy'de kamyonet devrildi; trafik yoğunluğu oluştu

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL DHAKadıköy D 100 Karayolu yan yol, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi sapağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyonet devrildi.

31.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:46
Haber-Kamera Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA
Kadıköy D 100 Karayolu yan yol, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi sapağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle D 100 yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 15.30 sıralarında D 100 yanyol Bostancı Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi sapağında meydana geldi. Bahattin Türkmen'in kullandığı 34 Y 1867 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza yan yolda trafik yoğunluğuna neden oldu. Kamyonetin çekiciyle kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü.
Kadıköy'de kamyonet devrildi; trafik yoğunluğu oluştu

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, D-100 Karayolu, Güncel

Kaynak: DHA


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