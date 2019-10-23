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Kadıköy'de karşılaşan baba kız birbirine girdi

Kadıköy'de evden kaçan kız ile babasının arasında çıkan tartışmayı kadına şiddet olayı zanneden vatandaşlar babaya müdahale etti. Genç kız ise babasına tekmeler atıp su şişesi fırlatarak engel oldu.

23.10.2019 09:30Kadıköy'de karşılaşan baba kız birbirine girdi

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir adam evden kaçan kızına Kadıköy meydanında rastladı. Babanın kızını kolundan tutarak eve götürmek istemesiyle aralarında tartışma başladı. Çevredeki vatandaşlar, adamın kıza şiddet uyguladığını zannederek adama müdahale etti. Fakat adamın çevredekilere kızın babası olduğunu söylemesiyle, şiddet sanılan olayın aile dramı olduğu anlaşıldı.

Genç kız kendisini eve geri götürmek isteyen babasına tekme atıp su şişesi fırlatarak engel oldu. Ayrıca genç kızın babasına bağırıp üzerine yürüdüğü de görüldü. O esnada baba ile çevredeki vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Olaya tanık olan bir esnaf, "Bir kişinin kızın elini büktüğünü gördüm. Daha sonra şahıs kızın babası olduğunu beyan etti. Sonra vatandaşlar olayı kadına şiddet olarak algılayarak olaya müdahale etti. Adam babasıyım diye bağırdı. Kız da babaya karşı saldırgandı. Tekme attığını gördüm, mukavemette bulundu. Memur arkadaşlar da gerekli işlemleri yaptılar" dedi.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle tartışma sonlandı.


Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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