Menü
Haberler ›› Güncel ››Kadıköy'de kavga: 2 yaralı - Güncel

Kadıköy'de kavga: 2 yaralı

Kadıköy'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

10.03.2020 04:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 04:15
Kadıköy 'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Hasanpaşa Mahallesi Mahmut Baba Sokak'ta bir kebapçıda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada 2 kişi darbedilerek yaralandı. Daha sonra 2 şüpheli, kebapçının içinde etrafa ateş etmeye başladı. Şüphelilerin silahlarından çıkan mermiler doğalgaz sobalarının borularına isabet etti. Silahlı şüpheliler ardından siyah bir araca binerek kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri kebapçıda ve kebapçının bulunduğu sokakta inceleme yaptı. Kadıköy'de kavga: 2 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler : Hasanpaşa, Kadıköy, kavga, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı Güncel
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti Güncel
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
Yeni parti henüz kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Güncel
Yeni parti henüz kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Güncel
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu Güncel
AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti