Kadıköy'de kayalıklara çarpan tekne batma tehlikesi geçirdi

07 Aralık 2018 Cuma 14:29



07 Aralık 2018 Cuma 14:29

Kadıköy'de kayalıklara çarpan tekne batma tehlikesi geçirdiİSTANBUL - Kadıköy açıklarında bir tekne kayalıklara çarptı. Çarpma sonucu içinde 2 kişi bulunan tekne batma tehlikesi geçirdi. Kadıköy Fenerbahçe açıklarında içinde 2 kişi bulunan tekne kayalıklara çarptı. Çarpma sonucu tekne batma tehlikesi geçirdi. Teknede bulunan 2 kişinin yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bu sırada açıkta bulunan deniz polisi de teknedekilere yardım etti. Teknede bulunan 2 kişi kurtarılırken tekne çekilerek kıyıya getirildi.