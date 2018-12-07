Kadıköy'de Kayalıklara Oturan Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı

07 Aralık 2018 Cuma 15:47



07 Aralık 2018 Cuma 15:47

Kadıköy açıklarında kayalıklara oturan teknede mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, içinde iki kişinin bulunduğu tekne, kıyıya yaklaşık 150 metre mesafede kayalıklara oturdu.Haber verilmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.Ayrıca gönüllülerden oluşan Denizde Arama Kurtarma Denizciler Dayanışma Derneği (DAKSAR) ekipleri de Kalamış Limanı'ndan kazanın yaşandığı bölgeye hareket etti.Ekiplerin çalışması sonucu tekne halat yardımıyla kıyıya çekildi, içindeki 2 kişi kurtarıldı.