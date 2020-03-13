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Kadıköy'de kendisini polis olarak tanıttığı kadını gasbeden şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de kendisini polis olarak tanıttığı Özbekistan uyruklu kadını gasbeden şüpheli tutuklandı.

13.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:26
Kadıköy'de kendisini polis olarak tanıttığı kadını gasbeden şüpheli tutuklandı
Kadıköy 'de kendisini polis olarak tanıttığı Özbekistan uyruklu kadını gasbeden şüpheli tutuklandı.
Feneryolu Mahallesi'nde 8 Mart'ta kendisini polis olarak tanıttığı Özbekistan uyruklu Gulshanoy D'nin (44) pasaport ve oturma izni belgesini kontrol ettikten sonra 1350 lira parasını gasbeden şüpheli, aracıyla kaçtı. Çantası araca takılan kadın da bir süre otomobille birlikte sürüklendi.
Gulshanoy D'nin şikayeti üzerine polis bölgede çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Azerbaycan uyruklu Rahib D. (39) olduğunu belirledi.
Şüpheli aynı gün, Fatih'te düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "Yağma" ve "Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Özbekistan, Kadıköy, 8 Mart, Polis, Güncel

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