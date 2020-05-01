Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

KADIKÖY'DE KIZILAY GIDA YARDIM KOLİSİ DAĞITTI

TÜRK Kızılay'ı Kadıköy'de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara kuru gıda koli yardımında bulundu.

01.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:38
TÜRK KızılayKadıköy'de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara kuru gıda koli yardımında bulundu.
Türk Kızılay'ı Kadıköy'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara kuru gıda kolisi yardımında bulundu. Türk Kızılay'ı Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, Türk Kızılay'ı gönüllüleri ile birlikte Kadıköy'de koli sokak sokak gezerek yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine verdi.
Türk Kızılay'ı Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, "Kızılay olarak bizde yıllardır ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hem yardım kolilerini hem öğleden sonra saat üç gibi de pide dağıtımına devam edeceğiz. Vatandaşımız evinde kalsın sağlık içerisinde kalsın. Kadıköy Kızılay olarak ulaşmadık insan, başını okşamadığımız çocuk bırakmadık bırakmayacağız. İnşallah, bundan çok emin olabilirsiniz. Son koronavirüs verileri de iyi geliyor bayramdan sonra çifte bayramı yapmayı Allah hepimize nasip etsin diyorum" dedi. KADIKÖY’DE KIZILAY GIDA YARDIM KOLİSİ DAĞITTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadıköy, Kızılay, Kiraz, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna’da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Türkiye’nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haberler
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haberler
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Anne ve oğul koronavirüse yenildi Haberler
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar Haberler
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haberler
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
ABD’de ’Evde Kal’ çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı Haberler
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Haberler››Güncel››KADIKÖY'DE KIZILAY GIDA YARDIM KOLİSİ DAĞITTI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:56: Hakkari'de traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haber 17:55: Mayıs ayında 2.5 metre kar - Haber 17:54: İspanya'da son 24 saatte koronadan 281 kişi öldü - Haber 17:54: Tatvan'da ihtiyaç sahiplerine yardım - Haber 17:52: Sokaklara kuş cıvıltıları hakim - Haber 17:50: AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı - Haber 17:42: Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor - Haber 15:34: Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı - Haber 15:15: Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti - Haberler 14:50: Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti - Haberler