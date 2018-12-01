01 Aralık 2018, 17:01
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Kadıköy'de Köpeğe Şiddet Kamerada

Kadıköy'de köpeğe şiddet kamerada Köpeğin acı dolu çığlıklarını duyan hayvanseverler tepki gösterdi Köpek polis ekiplerince kurtarıldıİSTANBUL - Kadıköy'de bir şahıs evinin balkonunda bir köpeğe şiddet uyguladı.

Kadıköy'de köpeğe şiddet kamerada
Köpeğin acı dolu çığlıklarını duyan hayvanseverler tepki gösterdi
Köpek polis ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir şahıs evinin balkonunda bir köpeğe şiddet uyguladı. Köpeğin acı dolu çığlıklarını duyan hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Köpek polis ekiplerince koruma altına alınırken şiddet anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kadıköy Acıbadem'de bir şüpheli şahıs evinin balkonunda köpeğe şiddet uyguladı. Köpeğin acı dolu çığlıklarını duyan hayvanseverler duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri köpeği koruma altına aldı. Şahsın köpeğe şiddet uyguladığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, şahsın köpeğe vurduğu görülürken köpeğin acı dolu çığlıkları da duyuluyor. Polis,Kadıköy
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:01



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