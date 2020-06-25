KADIKÖY'DE KORKU DOLU ANLAR; SATIRLA KENDİNE ZARAR VERDİ

KADIKÖY'de eline satır alarak yol ortasında tehditler savuran kişi kendisine zarar verdi.

25.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:46
KADIKÖY'de eline satır alarak yol ortasında tehditler savuran kişi kendisine zarar verdi. Çevredekiler ve polisin çabasıyla ikna edilen kişinin elinden satır alınırken, korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kadıköy'de bir kişi eline aldığı satırla çevredekilere tehditler savurarak kendisine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri satırlı kişiyi bir süre uzaktan izlerken, şüphelinin yanına gelen bir kişi elindeki satırı almaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu ikna olan kişi, elindeki satırı polislere verdi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan kişi, Kadıköy Rıhtım polis karakoluna götürüldü. İfadesi alınan kişinin serbest bırakıldığı öğrenilirken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. KADIKÖY’DE KORKU DOLU ANLAR; SATIRLA KENDİNE ZARAR VERDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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