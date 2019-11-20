Haberler » 3. Sayfa » Kadıköy'de korkutan patlama anı kamerada - Haber

Kadıköy'de korkutan patlama anı kamerada

Kadıköy'de korkutan patlama anı kamerada Kadıköy'de panik anları Yanan lüks cipte patlama yaşandı, alevler metrelerce yükseldiİSTANBUL - Kadıköy'de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı.

20.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:42
'de korkutan patlama anı kamerada
Kadıköy'de panik anları
Yanan lüks cipte patlama yaşandı, alevler metrelerce yükseldi
İSTANBUL - Kadıköy'de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre inşaat alanında bulunan kağıt ve kartonlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Büyüyen yangın, yol kenarında park halinde olan lüks cipe sıçradı. Lüks cip alev alev yanarken, görgü tanıkları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada lüks cip bomba gibi patladı. Cipin patlamasıyla alevler metrelerce yükselirken, patlamaya tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken lüks cipte maddi hasar meydana geldi.
Alev alev yanan lüks cipin bir anda bomba gibi patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde lüks cip alev alev yanıyor, itfaiye olay yerine geldiği sırada lüks cip patlıyor.
Kadıköy'de korkutan patlama anı kamerada

Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:31 Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 15 kişi tutuklandı
11:29 Sobanın devrilmesiyle çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
11:28 Yaşlı kadın, bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu
11:26 Motosiklet sürücüsü, zincirleme kazaya karışan araca çarptı
11:25 Kısa yoldan gitmek istedi, suda mahsur kaldı
09:07 İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı
21:45 Burdur'da vahşi cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı
14:12 Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet
20.11.2019 11:38:00