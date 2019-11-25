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Kadıköy'de korkutan zincirleme kaza: 3 yaralı

Kadıköy'de korkutan zincirleme kaza: 3 yaralı Zincirleme kazada otobüs, minibüs ve servis aracı birbirine girdiİSTANBUL - Kadıköy'de yolcu indirmek için durağa yaklaşan minibüs, durakta yolcu alan servis minibüsüne, servis minibüsü de yolcu alan belediye otobüsüne çarptı.

25.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:15
'de korkutan zincirleme kaza: 3 yaralı
Zincirleme kazada otobüs, minibüs ve servis aracı birbirine girdi
İSTANBUL - Kadıköy'de yolcu indirmek için durağa yaklaşan minibüs, durakta yolcu alan servis minibüsüne, servis minibüsü de yolcu alan belediye otobüsüne çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kadıköy Uzunçayır mevkinde saat 11: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Uludağ'ın kullandığı 34 M 3287 plakalı minibüs, yolcu almakta olan turizm şirketine ait 27 AVA 15 plakalı servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı durakta yolcu indiren belediyeye otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yaralıları çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kadıköy'de korkutan zincirleme kaza: 3 yaralı

Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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