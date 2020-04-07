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KADIKÖY'DE MASKESİZ VATANDAŞLAR SEMT PAZARINA ALINMADI

Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında market, pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti.

07.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:16
KADIKÖY'DE MASKESİZ VATANDAŞLAR SEMT PAZARINA ALINMADI

Koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında market, pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti. Kadıköy Haydarpaşa semt pazarında vatandaşların çoğu maske takarken, bazı vatandaşların yasağa rağmen maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra toplu ulaşım araçları, market ve pazar yerlerinde maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti. Bu kapsamda Kadıköy Haydarpaşa semt pazarının girişinde polis ve zabıta ekipleri pazarın girişinde bekleyerek, maskesiz gelen vatandaşları içeri almadı ve içeride olan maskesiz vatandaşları da uyararak dışarı çıkarttı. Pazara gelen vatandaşların ve pazarcıların çoğu maske takarken, birkaç vatandaşın içeri girdikten sonra maskesini çıkardığı görüldü. Ayrıca vatandaşların tezgah başlarında sosyal mesafeyi korumadan ve ürünlere dokunarak seçmece usulü alışveriş yapmaları da dikkat çekti. Maske ve eldivensiz olduğu için zabıta ekipleri tarafından uyarılıp pazar yerinden çıkartılan bir vatandaş, "Eldivenin yok dediler. Bu yüzden çıkmam isteniyor. Ben de zaten çıkıyordum" dedi. Pazarda eldivensiz olan ve meyve ile sebzeyi seçerek alan bir vatandaş ise, "Evde eldiven vardı ama almadım. Takmadım işte" dedi.

Maskesiz olan başka bir vatandaş ise, "Valla maskemiz yok. Elde kaldı, unuttum. Beni soktular. Biz konuştuk, girebilirsiniz dediler" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Pazarın girişi

-Ekiplerin beklemesi

-Pazardakiler ve pazarcılardan görüntü

-Çıkartılan vatandaş ile röp

-Seçilerek ürün alınması

-Eldivensiz ürün seçen vatandaş ile röp

-Maskesiz vatandaş ile röp

-Pazardan görüntüler ve maskeli vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kadıköy, Güncel
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