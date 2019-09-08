Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kadıköy'de milli kick boksçunun yan bakma cinayeti kamerada

Kadıköy'de milli kick boksçunun yan bakma cinayeti kamerada Milli sporcu yan bakma kavgasında adam öldürdüİSTANBUL - Kadıköy'de milli kick boksçu iddiaya göre yan baktığı gerekçesiyle iki motosikletliyle kavga etti.

08.09.2019 20:11
Kadıköy'de milli kick boksçunun yan bakma cinayeti kamerada
Milli sporcu yan bakma kavgasında adam öldürdü
İSTANBUL - Kadıköy'de milli kick boksçu iddiaya göre yan baktığı gerekçesiyle iki motosikletliyle kavga etti. Şahısları kovalayan sporcu iki kişiden birini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, cinayet anı kameraya yansıdı.
Önceki gece kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy'deki bir eğlence mekanına giden milli kick boksçu Berke Şahin, çıkışta iki motosikletliyle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada milli sporcu iki şahsı darp etti. Şahısların olay yerinden ayrılması üzerine hırsını alamayan Şahin, başka bir motosiklete binerek şahısları takibe aldı. İki kişiden birini kıstırdığı çıkmaz sokakta tekrar darp eden Şahin, şahsı bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. Bıçaklanan Ömer Ö, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından milli sporcu Berke Şahin, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına alındı. Şahin'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sporcunun şahsı kovaladığı ve darp edildiği görüldü.
Kadıköy'de milli kick boksçunun yan bakma cinayeti kamerada

Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:11   Kadıköy'de milli kick boksçunun yan bakma cinayeti kamerada
20:07   Beylükdüzü'ndeki otluk yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
19:56   Beylükdüzü'nde otluk alanda yangını söndürme çalışmaları sürüyor
19:50   Alkollü sürücünün ölümlü kazası canlı yayında
19:44   HDP önündeki aileleri tehdit edenlere soruşturma
19:34   Ceviz ağacından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
19:30   Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı