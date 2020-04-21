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KADIKÖY'DE MOTOSİKLETLE KASKSIZ MASKESİZ TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

KADIKÖY'de biri bebek 3 kişinin motosikletle yolculuk yaptı.

21.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:33
KADIKÖY'de biri bebek 3 kişinin motosikletle yolculuk yaptı. Sosyal mesafe kuralının da hiçe sayıldığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.
Görüntüler, Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara istikametinde sabah 08.30 sıralarında kaydedildi. Motosiklet üzerinde biri bebek olmak üzere bir kadın ve erkeğin kasksız bir şekilde yolda ilerledi. Sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı tehlikeli yolculuk trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Motosiklet, bir süre sonra gözden kayboldu. KADIKÖY’DE MOTOSİKLETLE KASKSIZ MASKESİZ TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Kadıköy, Ankara, Sabah, Güncel
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