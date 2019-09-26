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Motosiklet üzerinde dans eden kadın kamerada

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kadın sürücü seyir halinde motosiklet üzerinde dans etti. O anlar ise polis arabasından kameralara kaydedildi.

26.09.2019 11:43

Kadıköy'de kadın sürücünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli dans kameralara yansıdı. Hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye düşüren sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

TRAFİKTE DANS ETTİ

Görüntüler geçen pazartesi günü Kadıköy D-100 Karayolu, Uzunçayır mevkinde kaydedilen görüntülerde, motosikletli bir kadın, yoğun trafik içinde tehlikeli hareketler sergileyerek araçların arasında ilerledi. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoluna girerek dans etmeye başlayan kadın sürücü, tehlikeli sollamalar yaparak motosiklet üzerinde ayağa kalkıp, kazaya davetiye çıkardı. Kadın sürücü daha sonra gözden kayboldu.

Motosiklet üzerinde dans eden kadın kamerada

Motosiklet, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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