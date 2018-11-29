Kadıköy'de Muhtarlığa Saldırı Güvenlik Kamerasında

KADIKÖY'de muhtarlığı kurşunlayan saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı. Kadıköy
Yoğurtçu Parkı Caddesi'nde bulunan Osmanağa Mahalle Muhtarlığı'nda 16 Kasım saat 23.00 sıralarında 3 kişi saldırı düzenledi. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırganları yakalamak için Kadıköy Asayiş Büro
Amirliği ekipleri özel ekip oluşturdu. Polis
çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganların kaçtığı aracın plakası tespit etti.
Adresleri de belirlenen saldırganlara operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan C.T. sorgusunda olayı D.A ve D.Y. ile gerçekleştirdiğini itiraf etti. Yapılan incelemede D.A.'nın saldırıyı gerçekleştirdiği C.T.'nin aracı kullandığını D.Y.'nın da yanlarında olduğu belirlendi.
Sorgusu tamamlanan D.A. adliyeye sevkedildi. Diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.
- İstanbul
29 Kasım 2018 Perşembe 15:54