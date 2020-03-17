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Kadıköy'de nikahlara "koronavirüs" önlemi

Kadıköy'de koronavirüs önlemleri kapsamında nikahlar tören yapılmadan, iki şahidin katılımıyla kıyılacak.

17.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:00
Kadıköy'de nikahlara
Kadıköy 'de koronavirüs önlemleri kapsamında nikahlar tören yapılmadan, iki şahidin katılımıyla kıyılacak.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs önlemleri ve 16 Mart 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Buna göre, nikahlar törensiz ve iki şahit eşliğinde kıyılacak. Nikahlarını ertelemek isteyen çiftlere, yeni gün-saat verme ve para iadesi konusunda her türlü kolaylık sağlanacak.
Çiftlerin sunacakları sağlık raporları, başvuru gününe referansla en geç 3 gün öncesi tarihli olacak.
Yeni nikah günü almak isteyen çiftlere eylül ayından itibaren gün verilecek.
Son yurt dışı ziyareti 15 günden önce olanlara nikah günü verilmeyecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy, Güncel

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