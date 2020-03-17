Kadıköy'de nikahlara "koronavirüs" önlemi
Kadıköy'de koronavirüs önlemleri kapsamında nikahlar tören yapılmadan, iki şahidin katılımıyla kıyılacak.
17.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:00
Kadıköy 'de koronavirüs önlemleri kapsamında nikahlar tören yapılmadan, iki şahidin katılımıyla kıyılacak.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs önlemleri ve 16 Mart 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Buna göre, nikahlar törensiz ve iki şahit eşliğinde kıyılacak. Nikahlarını ertelemek isteyen çiftlere, yeni gün-saat verme ve para iadesi konusunda her türlü kolaylık sağlanacak.
Çiftlerin sunacakları sağlık raporları, başvuru gününe referansla en geç 3 gün öncesi tarihli olacak.
Yeni nikah günü almak isteyen çiftlere eylül ayından itibaren gün verilecek.
Son yurt dışı ziyareti 15 günden önce olanlara nikah günü verilmeyecek.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs önlemleri ve 16 Mart 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Buna göre, nikahlar törensiz ve iki şahit eşliğinde kıyılacak. Nikahlarını ertelemek isteyen çiftlere, yeni gün-saat verme ve para iadesi konusunda her türlü kolaylık sağlanacak.
Çiftlerin sunacakları sağlık raporları, başvuru gününe referansla en geç 3 gün öncesi tarihli olacak.
Yeni nikah günü almak isteyen çiftlere eylül ayından itibaren gün verilecek.
Son yurt dışı ziyareti 15 günden önce olanlara nikah günü verilmeyecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor