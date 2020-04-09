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Kadıköy'de otobüs ve minibüslerde koronavirüs denetimi

KADIKÖY'de, otobüs ve minibüslerde koronavirüs önlemleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

09.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:51
Kadıköy'de otobüs ve minibüslerde koronavirüs denetimi
KADIKÖY'de, otobüs ve minibüslerde koronavirüs önlemleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde minibüs ve otobüsler durdurularak içerisindeki yolcu sayıları ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Bostancı Köprüsü üzerinde uygulamalarını gerçekleştiren ekipler, minibüs ve otobüsleri tek tek durdurdu. Otobüs ve minibüslerin ruhsatlarını, sürücülerin ise ehliyetlerini kontrol eden ekipler, aynı zamanda toplu taşıma araçlarının içerisindeki yolcu sayılarına da baktı. Yolcuları sosyal mesafe konusunda uyaran ekipler, toplu taşıma araçları içerisinde bulunması gereken yolcu sayısı hakkında bilgi verdi. Sivil trafik ekipleri, bir minibüs şoförüne, fazla yolcu taşıdığı için bin lira idari para cezası uyguladı.

Yolcu Gönül Yıldırım, "Sosyal mesafeye otobüslerde fazla uyulmuyor, otobüsler alıyor çünkü. Ama minibüslerde beş ya da altı kişi. Uyuluyor yani" şeklinde konuşurken Muhammet Canatan, "Denetimleri gayet güzel buluyorum. Bugün biraz yoğunluk var ama normalde olmuyor. Maskeyi çıkartmıyoruz" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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